» قرار نهائي بشأن مشاركة "صلاح" في تشكيل ليفربول اليوم

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يلتقي اليوم الثلاثاء ليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع مانشستر سيتي في دور إياب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال الأوروبي.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب "الاتحاد" فى تمام التاسعة إلا الربع من مساء.

ويعانى ليفربول من عدد من الغيابات فى لقاء اليوم، حيث يغيب كل من جويل ماتيب، ادم لالانا، ايمرى كان بداعى الإصابة، والقائد جورداهن هندرسون بداعى الإيقاف.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للفريقين فى لقاء اليوم:

ليفربول

حراسة المرمى: كاريوس    

خط الدفاع: الكسندر ارنولد - فان دايك - لوفرين - روبرتسون

خط الوسط: ميلنر - فاينالدوم - تشامبيرلين - محمد صلاح

خط الهجوم: مانى - فيرمينو

مانشستر سيتى

حراسة المرمى: ايدرسون

خط الدفاع: ووكر - ستونز- أوتامندى - ديلف

خط الوسط: فيرناندينيو - جوندوجان - دى بروين - ديفيد سيلفا

خط الهجوم: سانى – أجويرو

وكان لقاء الذهاب الذى أقيم الأسبوع الماضى على ملعب "انفيلد" قد انتهى بفوز الريدز 3-0 سجل خلالها النجم المصرى محمد صلاح هدف، وصنع أخر.


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