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إعلان نتائج دورى طلائع بنى سويف فى ألعاب القوى

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف "إدارة الطلائع " برئاسة أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة نتائج دورى ألعاب القوى للطلائع بين الإدارات الفرعية بالمحافظة للمرحلة السنية من (12: 15 سنة) فى سباقات "100م عدو، و400 م عدو، والوثب الطويل "والتى أقسمت على ملاهب استاد بى سويف الرياضى فى سباق 100م عدو.

وفاز بالمركز الأول "محمد أسامة محمد" من مركز شباب الأمام، إدارة شباب ببا، والثانى "أحمد تامر قرنى" شعبة ألعاب القوى بمركز شباب بنى العبور" إدارة شباب وسط بنى سويف". وفى سباق الوثب الطويل فاز بالمركز الأول "محمد رمضان عبد العاطى" من مركز شباب بلفيا إدارة شباب غرب النيل بنى سويف،.

والثانى "نور الدين أشرف" شعبة ألعاب القوى بمركز شباب العبور "إدارة شباب وسط بنى سويف". وفى سباق 400 متر فاز بالمركز الأول مركز شباب مدينة بنى سويف بإدارة شباب وسط سويف" وهم "عمر محمد صفوت وطه أحمد طه، وأدهم رفعت، ومحمد أشرف محمد" . والمركز الثانى طلائع شعبة ألعاب القوى بمركز شباب العبور إدارة شباب وسط بنى سويف وهم "عمار أحمد محمود، محمد أحمد محمد، أحمد محمد شعبان، محمد سيد خضر" .

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