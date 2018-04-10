» إعطاء أسرة عمك حذاء أبيض لك زوج حنون وعاطفي

10 أبريل 2018 - 12:04 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أني ذهبت إلى دار عمي وطلبت منهم حذاء فأعطوني حذاء أبيض وضيق لكن وصلت البيت خلعته ولبست واحد أسود بكعب عالي. أنا عزباء وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحذاء الأبيض للعزباء هو زوج طيب القلب وحنون وعاطفي وقد يكون ذو مظهر، وقد يكون قريبًا لك أو من أبناء عمومتك وقد يكون مرشحًا منهم، وكونه ضيقًا عليك فقد يكون غير مريح فى تعاملاته. أما الحذاء الأسود فهو زوج قد يكون سيدا فى قومه أو فى عمله وربما كان ذو صفات طيبة والحذاء الأسود للمرأة يدل أيضاً على المال وسعة الرزق، والكعب العالي يدل على المنصب والجاه والمكانة والحذاء الأسود الذى يحتاج إلى تلميع هو رجل يحتاج إلى النصيحة والإرشاد.

ولبس الحذاء والمشي فيه ربما دل على السفر فى طاعة الله. والحذاء يدل أيضاً على الأخ ويدل على الرجل الذى يهتم بأمور النساء. ومن انتزع حذاءه بمشقة وجهد يقيم بعد نيته للسفر وهو مجبر مضطر وكاره. وخلع الحذاء و المشي حافيا يدل أحياناً على الخير والأمن ونيل الولاية والإرتقاء والمكانة والتشريف كما كان لسيدنا موسى عليه السلام لقوله تعالى:(إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ? إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى) طه 12. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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