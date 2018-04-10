» شيرين تستشهد بإسماعيل ياسين لبراءتها من 6 شهور حبس

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محاكمة شيرين

البلهاريسا

فيلم عم عبده

باشرت محكمة جنح مستأنف المقطم، الاستماع لمرافعة دفاع المطربة شيرين عبد الوهاب،  على حكم حبسها 6 أشهر، والكفالة 5 آلاف جنيه، بسبب تصريحاتها الساخرة من النيل بالقول "الشرب منه يصيب بالبلهارسيا" فى إحدى حفلاتها بالخارج.

واستند الدفاع  على  مقولة للفنان الراحل إسماعيل يس في فيلم "عم عبده"، الذى تم عرضه عام 1953، بأنه قال نفس الجملة التى تحاكم موكلته بسببها، ولم يحاكم.

وقدم الدفاع حافظة مستندات تفيد بأن الدولة ظلت تحارب البلهارسيا، وقامت بعمل حملات توعية للمواطنين فى جميع وسائل الإعلام المحلية، مؤكدا على أن وجود البلهارسيا في مصر أمر حقيقى، واختتم الدفاع حديثه بطلب البراءة لموكلته.

كانت محكمة جنح المقطم قضت، بحبس شيرين عبد الوهاب 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم وإلزامها بسداد 10 آلاف جنيه كتعويض مدنى و50 جنيها كأتعاب للمحاماة.


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