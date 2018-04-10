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بالفيديو.. اشتباكات في البرلمان الإيراني بسبب انهيار العملة

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البرلمان الايراني
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متابعات- محمد الخرو

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اشتباكات

العملة الإيرانية

البرلمان الإيراني

محمد مجيد

نشر الصحفي والناشط الأحوازي محمد مجيد مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للاشتباكات التي وقعت في البرلمان الإيراني خلال مناقشة إنهايار العملة.

وقال "مجيد" في تغريدة له علي الفيديو: "فوضى واشتباكات في جلسات البرلمان الإيراني لمناقشة إنهيار العملة الإيرانية بحضور " ولي الله سيف " رئيس البنك المركزي الإيراني".

واختتم تغريدته بهاشتاج: " #سقوط_ريال"

وانهالت التعليقات علي تغريدة صحفي الأحواز العربية وجاء أبرزها:-

غرد ناشط قائلا: " إيران من أكثر الدول الممكن تكون مزدهرة لأسباب كثيرة، تعداد سكان عالى، مصادر كبيرة، أرض زراعيه، ايدي عامله رخيصه، لكن لديها حكومه جاهله، من خريجي الحوزات الذين لا يفقهون الا بالتخلف وتصدير ثورتهم، وشعب لن يعيش مثل الآخرين الا اذا تخلص من سوط المعتقدات لتباعه شيوخ المذهب وطردهم من حياته".

وقال آخر: " اخ محمد ألا يمكن أن يكون هذا الانهيار المتصاعد فى سعر صرف الريال بأوامر من التيار المحافظ كفرصة للاطاحة بروحاني وحكومته.
شاهد الفيديو..


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