» طلعت إسماعيل: العدل الذى تحمل صفته سينصفك

10 أبريل 2018 - 01:08 م

وجه طلعت إسماعيل، الكاتب الصحفى ومدير تحرير جريدة الشروق رسالة دعم ومساندة إلى الكاتب الصحفى عادل صبرى مدير موقع مصر العربية الإخبارى فى محبسه، مشيرًا إلى أنه طالما هناك ثقة فى الذات فقريبا سيتم إنصافه بعد أن تأخذ العدالة مجراها.

وقال إسماعيل خلال مقاله الذى نشر بالشروق تحت عنوان "محنة عادل صبرى" إنه عرف عادل فى العام الأول لالتحاقه بجامعة القاهرة بكلية الإعلام، وتابع مسيرته المهنية بعد تخرجه، حيث عمل بصحيفة الوفد، مشيرا إلى أنه رغم اختلاف التوجهات، إلا أنه يشهد له بالمهنية والموضوعية.

وأضاف الكاتب الصحفى قائلا: "على هامش العديد من الفعاليات العامة كنت ألتقى الزميل، وحدثنى عدة مرات عن موقع مصر العربية وكيف داهمته شرطة المصنفات الفنية أكثر من مرة ولم تجد لديه أية مخالفة تذكر، قبل أن نفاجأ الثلاثاء الماضى بالقبض عليه بتهمة مخالفة شروط الترخيص فى البداية، ليواجه فى وقت لاحق بجملة من التهم عقب ورود تحريات الأمن الوطنى إلى نيابة الدقى".

وتابع مرددا: "اليوم يقبع عادل فى محبسه انتظارا لقرار القضاء فى الاتهامات الموجهه إليه فإليك يا عادل كلى ثقة أن العدل الذى تحمل صفته سينصفك، ولكن تحلَّ بالصبر، قرين لقبك، ولا تحزن يا أبا عمر فالمحن تكشف معادن الرجال".