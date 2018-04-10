بالفيديو.. السادات حمّل "عمر الشريف" هذا السر

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قالت صفحة إسرئيل بالعربية إن الرئيس الراحل أنور السادات طلب من الفنان عمر الشريف أن يبلغ مناحم بيجن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نيته في القدوم إلى إسرائيل.

وأضافت الصفحة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فى ذكرى ميلاد عمر الشريف هل تعلم أن الرئيس الراحل السادات طلب إليه أن يكلم رئيس الوزراء الراحل بيجين هاتفيًا وإبلاغه بنية السادات القدوم إلى إسرائيل.

وأكدت أن  رد بيجين: "إذا قدم حقًا السادات إلى إسرائيل فإننا سنستقبله وكأنه كان المسيح بنفسه".

يذكر أن الكاتب الصحفي عادل حمودة كان قد أكد في تصريحات صحفية سابقة أن الشريف أخبره بسر خطير جدًا حول اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، حيث طلب منه الاتصال برئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن وسؤاله عن رغبة السادت في زيارة إسرائيل وعن رد فعلهم تجاه ذلك.

وأضاف حمودة، أن الشريف ذهب للسفارة الإسرائيلية وأجرى اتصالا من هناك مع بيجن وقال له: "لو جاء السادات لإسرائيل سنعامله معاملة الملوك"، لافتا إلى أن الشريف أراد أن يبلغ السادات بذلك وأن السفير الإسرائيلي هو الذي اتصل برئاسة الجمهورية.


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