إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد للمتهمين في خلية الوراق

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خلية الوراق

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قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد بقضية "خلية الوراق الإرهابية"وإعادة المحاكمة

كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في فبراير الماضي، بالإعدام شنقًا لمتهم، والسجن المؤبد لاخر، والسجن 5 سنوات لـ 3 متهمين وبراءة متهم، لاتهامهم بقتل شخصين بينهما أمين الشرطة عمرو عزت.

ونسبت النيابة للمتهمين، اتهامات بحيازة أسلحة نارية، وقتل المدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية ضد الجيش والشرطة والقضاء.


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