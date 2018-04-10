» الإعدام لـ11 متهمًا لقتلهم مواطنين فى مشاجرة بمصر القديمة

10 أبريل 2018 - 01:38 م

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بإعدام 11 متهما، لاتهامهم بقتل مواطنين اثنين، وإصابة 5 آخرين أثناء مشاجرة بالأسلحة النارية بمصر القديمة.

صدر الحكم بعضوية المستشارين جمال أبو طالب وولاء وجدى طاهر، وأمانة سر محمد عبد العزيز، وخالد عبد المنعم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين مصطفى محمد محمد أحمد، وشهرته مصطفى كراس، 28 سنة، عامل، وشقيقه عمرو محمد محمد أحمد وشهرته عمرو كراس، 29 سنة ومحمد فؤاد عبد اللطيف وسيد مصطفى محمد عبد العال، وشهرته سيد حلاوة ومحسن محمود عبد الرحمن إسماعيل وشهرته محسن عبد الرحمن وتامر أحمد خلف وشهرته تامر الشيخ وكريم محمد خلف وشهرته كريم خلف، 26 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، والأباصيرى فرج عزب السيد، 55 سنة، حداد، وطارق الأباصيرى فرج عزب وأحمد الأباصيرى فرج عزب، 22 سنة، جزار وعمرو فرج عزب السيد، 33 سنة، صاحب محل ألبان باستعراض القوة والتلويح بالعنف وقتل المجنى عليهما مسعد خيرى سيد وصالح أحمد صالح حال تصادف وجودهما بمكان الواقعة، حيث يعمل الأول ويسكن الثانى، والشروع فى قتل أشرف خالد محمد محمد السنوسى وسيد حسن حماد محمد وعصام إبراهيم عطوة أحمد وكرم أحمد خليفة، أثناء خلاف على أسبقية غسيل السيارات.