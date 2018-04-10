» "فيفا" يهدد إعارة "السعيد"

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الماحي

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إنهاء نظام الإعارة لافتًا إلى أنه أحدث فوضى فى عالم اللعبة.

وتأتي هذه القرارات بعد ساعات من انتقال صانع ألعاب النادي الأهلي عبد الله السعيد إلى الدورى الفنلندى على سبيل الإعارة.

وأشارت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية إلى أن الاتحاد الدولى لكرة القدم يرى أن نظام الإعارة أحدث فوضى فى عالم اللعبة، لذلك يدرس حاليًا إنهاء هذا النظام بشكل نهائى.

وأوضح التقرير أنه حال عدم إلغاء هذا النظام فإن فيفا يدرس حلاً آخر وهو وضع ضوابط صارمة على هذا النظام.

وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن يوفنتوس يعد من أكثر الأندية التى وضعت لاعبيها على لائحة الإعارة بوجود 41 لاعبًا معارًا، ويأتى تشيلسى الإنجليزى خلفه بـ38 لاعبًا.

وكان النادى الأهى قد وافق على رحيل عبد الله السعيد لاعب الفريق إلى كوبيون بالوسورا الفنلندى على سبيل الإعارة لمدة شهرين مجاناً ودون الحصول على أى مقابل مالى.


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