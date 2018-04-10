أول رسالة من شباب تركيا بطلب العودة إلى القاهرة

10 أبريل 2018 - 01:53 م

قال الناشط القبطي رامي جان العائد من تركيا مؤخرًا، إن رسائل الشباب في تركيا بدأت تصل وعايز أقول للجميع، من غير رسائل أهلا بالجميع في مصر.

وقام بنشر نص الرسالة التي دارت بينه وبين الشاب المصري المتواجد حاليًا في تركيا على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والذي يطلب من جان الرجوع إلى مصر قائلا في رسالته: مع حضرتك عمرو سلامة مصري، مقيم بإسطنبول، عايز أرجع مصر.

وأوضح الشاب في رسالته أنه يريد التواصل مع أحد السادة من رجال الأمن خاصة أنه حاول الاتصال بالسفارة ولكن لا أحد يرد، بحسب رسالته التي قام جان بنشرها علي حسابه.

يذكر أن رامي جان كان قد أكد منذ يومين أنه تواصل مع الشباب المتواجدين في تركيا ووجه لهم رسالة أن من يريد العودة أهلاً به وأرسل للجميع رسائل طمأنة، لا وجود لأي أفعال انتقامية من أي نوع ضد العائدين من تركيا".



