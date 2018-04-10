رسميًا.. بشاير كأس العالم تهب على خزينة "الجبلاية"

محمد الخرو
دخل خزينة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الجبلاية" مبلغ 500 ألف دولار ما يعادل 9 ملايين جنيه مصري كـ جزء من مكافأة المنتخب الوطني بعد صعوده إلى مونديال كأس العالم في روسيا.
وأخطر "فيفا" مسئولى اتحاد الكرة، بإرسال بقية المبلغ الخاص بالمكافأة، والبالغ 2 مليون دولار، قبل مايو المقبل الذى يشهد المعسكر الأخير للفراعنة استعدادا لكأس العالم.
يذكر أن فيفا يمنح المنتخبات المتأهلة للمونديال 2 مليون دولار مكافأة الوصول لكأس العالم، بخلاف 10 ملايين دولار نظير خوض الفراعنة مباريات الدور الأول فى المونديال.
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