  • الثلاثاء 10 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر05:51 م
بحث متقدم
الحوت الازرق

ضحية جديدة لـ"الحوت الأزرق" بالبحيرة

وقود

خفض الدعم عن الوقود 26% والكهرباء 47%

اعدام

إحالة 36 متهمًا إلى فضيلة المفتي

خالد رفعت

"خالد رفعت": إعصار غلاء في يونيو القادم

التعليم داخل السجون

مساجين تحدوا عتمة الزنازين

توم بوسيرت مستشار الأمن الداخلي المستقيل

استقالة مستشار «ترامب» للأمن الداخلي

الرئيس السوداني عمر البشير

«البشير» يطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين

تسيبي مازائيل سفير إسرائيل الأسبق لدى مصر

سفير إسرائيلي: هذا هو الفارق بين «مبارك» و«السيسي»

مدمرة أمريكية (أرشيفية)

مدمرة أمريكية تتجه نحو سواحل سوريا

الشيخ حافظ سلامة

«سلامة»: ما موقف حكام العرب من الخائن بشار الأسد

"خالد رفعت": إعصار غلاء في يونيو القادم

آخر الأخبار

خالد رفعت
خالد رفعت

المصريون

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. "كوبر" يوجه ضربة قاضية لـ"عاشور"

#

حل أزمة سد النهضة في «تل أبيب»

#

كأس العالم فى روسيا مهدد بالإلغاء

#

رفعت: هذا هو السبب الحقيقي وراء تصويت شفيق

موجة

غلاء

خالد رفعت

الفسيخ

استنكر خالد رفعت، مدير مركز طيبة للدراسات السياسية والإستراتيجية، إعلان الغرف التجارية عن حجم استهلاك المصريين للفسيخ في شم النسيم، والذي قدر بـ19 مليارًا، مؤكدًا أن هذا الرقم «كذب فج» لإظهار المصريين بأنهم يمتلكون الأموال؛ تمهيدًا لموجة إعصار غلاء في شهر يونيو القادم.

وكتب «رفعت»، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «احترموا عقولنا.. إعلان الغرف التجارية أن المصريين أكلوا رنجة وفسيخ بـ19 مليار جنيه هو مثال فج لاستخفافهم بعقولنا.. إحنا 90 مليون.. لو شلت منهم الأطفال وكارهي الفسيخ (وكل عيلتي منهم) والمرضي ... لن تجد 50 مليون مصري أكلوا رنجة وفسيخ».

وتابع: «لو كل واحد أكل نص كيلو لوحده (ده كتير جدا)... ومتوسط سعر الكيلو 100 جنيه.. (الرنجة ارخص والفسيخ اغلى... واغلب الشعب بيشتري باسعار شعبية اقل برضة)... يطلع الرقم 2.5 مليار جنيه فقط!! وطبعا لا تنسى أنهم لم يأكلوا فراخ أو لحمة أو سمك ولا خضار.. يعنى مفيش أصلا أى انفاق زيادة.. ولكنه مجرد رقم خزعبلاتي ضربه المطبلاتية للدلالة أن الشعب غنى وحالته فل ومش بيكح أسفلت... وللتمهيد لإعصار الغلاء القادم شهر 6 ... أعقلوا الكدب بقى!».



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اندماج الأحزاب السياسية هل هو الحل ؟

جمال سلطان

ثلاثية (الخلافة، الجماعة ،الحزب) عند الإسلاميين

محمود سلطان

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

ما هو الثمن الباهظ لمحرقة دوما؟!

فراج إسماعيل

بلاد تحكمها الأساطير

عبد الرازق أحمد الشاعر

هل يستحق الإخوان "المصالحة"؟

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» سلطان: محمد أكسجين يستحق هذا المكان
» حقيقة هجوم«إيهاب جلال»على صانع ألعاب الزمالك
» غلق 103 منشآت طبية خطرة في القليوبية
» مفاجأة سارة للجماهير قبل مواجهة ليفربول والسيتي
» الأزهر يناشد الطلاب تجنب لعبة الحوت الأزرق
» "كريم شحاتة" يسب "مرتضى منصور"
» أول صورة لـ«السعيد» بقميص «كوبيون» الفنلندي
» قصة مصري عمل 34 عامًا بشركة الطيران الإسرائيلية
» رسالة «صلاح» لجماهير ليفربول قبل موقعة «السيتي»
» ضبط مستريح استولى على 1.8مليون جنيه من المواطنين
» باتفاق مع النظام.. إجلاء مقاتلي المعارضة من «دوما»

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • مغرب

    06:25 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)