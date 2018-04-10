"خالد رفعت": إعصار غلاء في يونيو القادم

10 أبريل 2018 - 05:01 م

استنكر خالد رفعت، مدير مركز طيبة للدراسات السياسية والإستراتيجية، إعلان الغرف التجارية عن حجم استهلاك المصريين للفسيخ في شم النسيم، والذي قدر بـ19 مليارًا، مؤكدًا أن هذا الرقم «كذب فج» لإظهار المصريين بأنهم يمتلكون الأموال؛ تمهيدًا لموجة إعصار غلاء في شهر يونيو القادم.

وكتب «رفعت»، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «احترموا عقولنا.. إعلان الغرف التجارية أن المصريين أكلوا رنجة وفسيخ بـ19 مليار جنيه هو مثال فج لاستخفافهم بعقولنا.. إحنا 90 مليون.. لو شلت منهم الأطفال وكارهي الفسيخ (وكل عيلتي منهم) والمرضي ... لن تجد 50 مليون مصري أكلوا رنجة وفسيخ».

وتابع: «لو كل واحد أكل نص كيلو لوحده (ده كتير جدا)... ومتوسط سعر الكيلو 100 جنيه.. (الرنجة ارخص والفسيخ اغلى... واغلب الشعب بيشتري باسعار شعبية اقل برضة)... يطلع الرقم 2.5 مليار جنيه فقط!! وطبعا لا تنسى أنهم لم يأكلوا فراخ أو لحمة أو سمك ولا خضار.. يعنى مفيش أصلا أى انفاق زيادة.. ولكنه مجرد رقم خزعبلاتي ضربه المطبلاتية للدلالة أن الشعب غنى وحالته فل ومش بيكح أسفلت... وللتمهيد لإعصار الغلاء القادم شهر 6 ... أعقلوا الكدب بقى!».







