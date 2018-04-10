«سلامة»: ما موقف حكام العرب من الخائن بشار الأسد

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سوريا

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استنكر الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية بالسويس، رد فعل ملوك ورؤساء العالم الإسلامي والعربي، على عمليات الهجوم الكيميائي الأخيرة، التي ترتكبها قوات بشار الأسد في حق الشعب السوري.

وناشد "سلامة"، في بيان له، "السادة ملوك ورؤساء العالم الإسلامي والعربي الذين سمعوا جميعًا بما أقدم عليه الخائن بشار الأسد الذي يتمسك بأن له شرعية في حكم البلاد يفعل بشعبها ما يشاء".

وقال "سلامة"، "لقد تجاوز كل حدود الإنسانية من حاكم يقتل شعبه بالمواد الكيماوية التي هزت كثيرًا من دول العالم دون أن نسمع صوتًا لملك أو رئيس مسلم أو عربي يبرأ إلى الله من هذا العمل الغير سابق في العالم".

وأضاف قائد المقاومة الشعبية بالسويس: "فالرئيس يحكم بلده بالحديد والنار ينتهي عند فشله باستعمال المواد الكيماوية القاتلة للإسراع بالخلاص من الشعب"، متسائلًا: "هل هذا الحاكم بعد أن تجرأ على شعبه بعد استعمال جميع أسلحة الدمار هو ومن عاونه من دول العالم الذين يبحثون عن مطامع لهم في شعب سوريا هذا البلد المسلم العزيز علينا جميعًا ويجب أن نسمع السادة الملوك والرؤساء للرد على هذا الطاغوت الذي يريد حكم البلاد بالحديد والنار".

وأشار إلى أنه من المؤسف أن بعض البلاد الغير إسلامية أو عربية قد تحركت فأين نحن منها، متابعًا: "اسأل الله تبارك وتعالى حماية الشعب السوري من المؤامرات التي تحاك له للقضاء عليه".


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