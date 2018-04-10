  • الثلاثاء 10 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر05:51 م
بحث متقدم
الحوت الازرق

ضحية جديدة لـ"الحوت الأزرق" بالبحيرة

وقود

خفض الدعم عن الوقود 26% والكهرباء 47%

اعدام

إحالة 36 متهمًا إلى فضيلة المفتي

خالد رفعت

"خالد رفعت": إعصار غلاء في يونيو القادم

التعليم داخل السجون

مساجين تحدوا عتمة الزنازين

توم بوسيرت مستشار الأمن الداخلي المستقيل

استقالة مستشار «ترامب» للأمن الداخلي

الرئيس السوداني عمر البشير

«البشير» يطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين

تسيبي مازائيل سفير إسرائيل الأسبق لدى مصر

سفير إسرائيلي: هذا هو الفارق بين «مبارك» و«السيسي»

مدمرة أمريكية (أرشيفية)

مدمرة أمريكية تتجه نحو سواحل سوريا

الشيخ حافظ سلامة

«سلامة»: ما موقف حكام العرب من الخائن بشار الأسد

«البشير» يطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين

عرب وعالم

الرئيس السوداني عمر البشير
الرئيس السوداني عمر البشير

وكالات

أخبار متعلقة
#

السودان يطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين

#

مقتل 7 أشخاص في احتجاجات بإثيوبيا

#

انتهاكات بحق معتقلين سياسيين بوادى النطرون

#

تفاصيل أول لقاء بين السيسي والبشير

إطلاق سراح

السودان

عمر البشير

أصدر الرئيس السوداني عمر حسن البشير، اليوم الثلاثاء، قرارا جمهوريا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد، استجابة لمناشدة أحزاب وقوى الحوار الوطني.

وأوضح القرار أن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين يجيء تعزيزا لروح الوفاق والوئام الوطني والسلام التي أفرزها الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي ولإنجاح وتهيئة الأجواء الإيجابية في ساحة العمل الوطني بما يفتح الباب لمشاركة جميع القوى السياسية في التشاور حول القضايا الوطنية ومتطلبات المرحلة القادمة وخطوات إعداد الدستور الدائم للبلاد التي أشار إليها رئيس الجمهورية في خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية مطلع أبريل الجاري.

من ناحية ثانية قال الأستاذ حاتم حسن بخيت وزير الدولة برئاسة الجمهورية ، المدير العام لمكاتب رئيس الجمهورية إن الجهات المختصة قد وضعت قرار السيد رئيس الجمهورية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين موضع التنفيذ الفوري.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اندماج الأحزاب السياسية هل هو الحل ؟

جمال سلطان

ثلاثية (الخلافة، الجماعة ،الحزب) عند الإسلاميين

محمود سلطان

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

ما هو الثمن الباهظ لمحرقة دوما؟!

فراج إسماعيل

بلاد تحكمها الأساطير

عبد الرازق أحمد الشاعر

هل يستحق الإخوان "المصالحة"؟

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» سلطان: محمد أكسجين يستحق هذا المكان
» حقيقة هجوم«إيهاب جلال»على صانع ألعاب الزمالك
» غلق 103 منشآت طبية خطرة في القليوبية
» مفاجأة سارة للجماهير قبل مواجهة ليفربول والسيتي
» الأزهر يناشد الطلاب تجنب لعبة الحوت الأزرق
» "كريم شحاتة" يسب "مرتضى منصور"
» أول صورة لـ«السعيد» بقميص «كوبيون» الفنلندي
» قصة مصري عمل 34 عامًا بشركة الطيران الإسرائيلية
» رسالة «صلاح» لجماهير ليفربول قبل موقعة «السيتي»
» ضبط مستريح استولى على 1.8مليون جنيه من المواطنين
» باتفاق مع النظام.. إجلاء مقاتلي المعارضة من «دوما»

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • مغرب

    06:25 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)