«قصر العيني» يستقبل أكثر من مليوني مريض سنويًا

10 أبريل 2018 - 05:24 م

مؤسسة «برايتر فيجن» تتبرع بـ3 ملايين جنيه لمستشفى أبو الريش للأطفال

2000 طفل سنويًا من مرضى الكبد غير القادرين يستفيدون بعد أعمال التطوير

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم، الثلاثاء، تجديدات وتطوير وحدة أمراض الكبد للأطفال بمستشفى الأطفال الجامعي "أبو الريش بالمنيرة" التابع للجامعة.



وشملت أعمال التجديد والتطوير، تهيئة الوحدة من الجوانب المعمارية والكهروميكانيكية وتوفير معدات وأجهزة طبية جديدة، وزيادة عدد الأسرة، وذلك بتبرع بلغ 3 ملايين جنيه من مؤسسة "برايتر فيجن" عن طريق جمعية أصدقاء مستشفيات أبو الريش للأطفال .



وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة ،إن التجديدات والتطوير الذي تم بوحدة أمراض الكبد للأطفال بمستشفى الأطفال الجامعي "أبو الريش بالمنيرة"، يهدف إلى توفير رعاية أفضل لجميع حالات مرضى الكبد من الأطفال وزيادة قدرتها الاستيعابية لتخدم ما يقرب من 2000 طفل سنويًا من مرضى الكبد غير القادرين.

وأضاف "الخشت"، في تصريحات صحفية عقب الافتتاح، أنه بدء العمل لإنشاء مبنى جديد لمستشفى أبو الريش "اليابانى" بالأرض المجاورة له، موضحًا أنه تم تنفيذ عدة إجراءات هندسية متطورة من حقن للتربة وبناء حوائط دائمة وساندة للعمارات المجاورة خلال فترة الإنشاء .



وتابع: "تم الحصول على التراخيص القانونية من المحافظة والحى وتوصيل المرافق بالكامل



وأشار إلى أن المبنى الجديد لمستشفى أبو الريش "الياباني" سيسهم فى تخفيف العبء على المبنى الحالى وسيخصص بالكامل للعيادات الخارجية والاستقبال .

وأوضح أن هناك العديد من المشروعات الحالية تعمل عليها الجامعة الخاصة بمستشفياتها، حيث هناك 15 مليون جنيه ونصف تكلفة تطوير وحدة الغدد الصماء والسكر بمستشفيات الأطفال التابعة للجامعة، وكذلك مشروع تطوير وحدات الجراحات العامة والمتخصصة في أبو الريش الياباني بنحو 55 مليون جنيه، وكذلك 14 مليون دولار تكلفة مشروع المبنى الجديد لمستشفى أبوالريش اليابانى مع "الجايكا" واالذى يتم التعامل معه بشكل هندسي علمي، حيث تم حقن جميع الترب للمباني المجاورة للمشروع من أجل تهيئة المباني الجديدة لهذا المشروع .



وأكد الخشت أنه عقد اجتماعًا مع مديري المستشفيات، ووجه بتنفيذ جميع ملاحظات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، والتي أبداها أثناء زيارته للطوارئ بمستشفى قصر العيني، مساء اليوم الثلاثاء ، وتقرر اتخاذ عدد من الإجراءات التى تضمن حسن سير العمل بالمستشفيات وتقليل مدة الانتظار للمرضى وضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس والأطباء وهيئة التمريض فى جداول مناوبات بشكل يومى . وأعاد "الخشت" تشكيل لجنة تطوير مستشفيات جامعة القاهرة برئاسته، ليضاف إلى عملها المتابعة، والدكتور فتحي خضير عميد كلية طب قصر العينى مقررا للجنة .

وقال رئيس جامعة القاهرة، إنه منذ توليه رئاسة الجامعة اتبع سياسة أن اللغة الوحيدة للتحدث هي لغة الأفعال، موضحًا أن القطاع الطبي يعد أهم وأكبر القطاعات التابعة لجامعة القاهرة، وأبرز جوانب هذا القطاع مستشفيات أبو الريش التي تعد تعكس أحد اشكال التعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأردف: أن الدولة وحدها لا تستطيع توفير جميع الخدمات للمجتمع، لذا يجب على مؤسسات المجتمع المدني التعاون معنا من أجل تطوير وتقديم الخدمات، موضحًا أن جامعة القاهرة لديها امتياز كبير بوجود مستشفيات قصر العيني التي تخدم المجتمع المدني دون تمييز، وهذا يعطي للجامعات العديد من الواجبات نحو المجتمع أيضًا . وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن التعامل في مستشفيات الجامعة مع الجسد الإنساني يأتي على أساس أنه وديعة من الله، ولا يختلف التعامل مع الجسد الإنساني أيا كان مستواه فالجميع سواسية .



وأعلن أنه تم البدء في التنفيذ الفعلي لأعمال تطوير مستشفى قصر العيني بدعوة الشركات المصرية ذات الكفاءة المتخصصة وصاحبة الخبرة في المشروعات المماثلة والمجالات ذات الصلة، لتقديم العطاءات والخدمات الاستشارية، وذلك بعد موافقة لجنة الإشراف على خطة تطوير قصر العيني 2020، والتي تشمل رفع كفاءة البنية التحتية والمباني الأساسية بالمستشفى من خلال تجديد المباني وتوريد وتركيب المعدات الطبية اللازمة.



كما تم البدء في تطوير مستشفيات أبو الريش الياباني وأبو الريش المنيرة، مشيرًا إلى أن مستشفى قصر العيني يقدم أكبر خدمة طبية في الشرق الأوسط، ويستقبل أكثر من مليوني مريض سنويًا، ويتم إجراء 250 ألف عملية، كما يضم 92 غرفة عمليات تعمل يوميًا، وبه 5620 سريرًا، ويستقبل المرضى من مختلف أنحاء الجمهورية.





من ناحيته قال الدكتور أحمد صبحى مدير عام المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة، إن تعليمات رئيس جامعة القاهرة كانت واضحة منذ البداية بالاهتمام بكل مستشفيات قصر العينى وتفعيل مشاريع تطويرها ومتابعتها المستمرة، مؤكدا أن رئيس الجامعة وضع تجديد المستشفيات على رأس قائمة أولويات إدارته مع تقديم جميع أوجه الدعم .



وأضاف صبحى أن التجديد والتطوير فى مستشفيات قصر العينى يأتى على مراحل محددة، موضحا أن مستشفيات جامعة القاهرة تفتح أبوابها على مدار الساعة أمام المواطنين .