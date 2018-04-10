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حقيقة هجوم«إيهاب جلال»على صانع ألعاب الزمالك

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المصريون

الزمالك

ايهاب جلال

مدبولى

كشف إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة هجومه على أحمد مدبولي، صانع ألعاب الفريق، عقب الهزيمة أمام المقاصة، الأحد الماضي، بالدوري العام.

ونفى جلال، التصريحات التي نسبت له في الآونة الأخيرة ضد لاعبه أحمد مدبولي، صانع ألعاب الفريق الأبيض.

وأكد المدير الفني لـ«مدبولي» أن التصريحات التي ترددت في الساعات الماضية على لسانه ضده، لا أساس لها من الصحة وتعد تصريحات مفبركة.

وأضاف إيهاب جلال لمدبولي قائلا:"كيف أسخر منك وأنت تشارك بصورة أساسية في المباريات الماضية مع الفريق".


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