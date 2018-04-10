إسناد تطوير الـ«قصر العيني» إلى جهات سيادية

10 أبريل 2018 - 05:31 م

قال الدكتور أحمد صبحى مدير مستشفيات قصر العينى التابع لجامعة القاهرة، إن تطوير مستشفيات قصر العينى بدأت منذ تولى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئاسة الجامعة، بشكل عام، وتم توقيع العقود فى المستشفيات من أجل تطويرها.



وأضاف "صبحى"، خلال افتتاح مشروع تطوير وحدة أمراض الكبد للأطفال بمستشفى الأطفال الجامعى " أبو الريش بالمنيرة " التابع لجامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، أن مستشفيات الأطفال تضم أبو الريش اليابانى والمنيرة، وكذلك العيادات الخارجية، بالإضافة إلى مشروع الجايكا للجايكو، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد عثمان الخشت مهتم كثيرًا بقطاع الأطفال.



وتابع: أن اهتمامه كان توفير التكلفة من أجل أعمال التطوير ومن ثم تم إسناد أعمال التطوير إلى الجهات السيادية فى البلاد، ووفقًا لتعليمات رئيس الجامعة ويتم العمل على مدار الأسبوع حتى فى الإجازات، وكيفية توفير المبالغ اللازمة خاصة للأطفال، ويتم التجديد على عدة مراحل، قائلًا: "هذا التحدى رهيب، لن نقفل أبوابنا أمام مريض نهائيًا على مستوى مستشفيات قصر العينى وأبو الريش "المنيرة، اليابانى"، ونعمل حتى 2020".



وأردف: "افتتاح المشروع الآن هو نتاج مجهود كبير، والتبرعات تأتى من جهتين ، الأولى جمعية أصدقاء مستشفى أبو الريش للأطفال بقيادة أساتذة الأفاضل، والثانى هو إدارة المستشفى الأساسية، الذين اجتمعوا سويًا من أجل تجديد مستشفى الأطفال، حيث تم تجميع الخبرة مع حماس الشباب، لن ننتظر يومًا واحدًا، الحد الأقصى للمشروع الواحد المتجدد لن يزيد عن 4 أشهر ولن ننتظر لـ 9 الأشهر المحددة لانتهاء أى مشروع تطويرى"، متوجها بالشكر لـ مؤسسة برايتر فيجن التى تبرعت عن طريق جمعية أصدقاء مستشفيات ابو الريش للأطفال بلغ 3 ملايين جنيه.



