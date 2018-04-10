ضحية جديدة لـ"الحوت الأزرق" بالبحيرة

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الانتحار

شاب

البحيرة

الحوت الأزرق

أقدم اليوم، شاب على الانتحار شنقًا نتيجة اللعبة الشهيرة «الحوت الأزرق»، وذلك بقرية توفيق الحميم، التابعة لمركز حوش عيسي، بمحافظة البحيرة.

البداية عندما تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد أحمد أباظة، رئيس مباحث مركز حوش عيسى، يفيد بوصول أحمد محمد عبد الفتاح السيد، 24 عامًا، من قرية توفيق الحكيم لمستشفي حوش عيسى العام، وبه آثار خنق بطوق الرقبة.

وأكد والد الشاب، أن نجله انتحر بسبب لعبة علي الإنترنت تسمى «الحوت الأزرق»، مشيرًا إلى أن نجله في الفترة الأخيرة لُوحظ عليه تغير في حياته، بالإضافة إلى قلة النوم وفوجئ بانتحاره صباح اليوم بسبب هذه اللعبة.

وبالفحص تبين أن الشاب انتحر بسبب لعبة «الحوت الأزرق» الشهيرة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة، وجارٍ استخراج تصريح الدفن.

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