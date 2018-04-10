» سلطان: محمد أكسجين يستحق هذا المكان

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الكاتب الصحفي جمال سلطان
الكاتب الصحفي جمال سلطان

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محمد أكسجين

استنكر الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير "المصريون"، القبض على المدون محمد أكسجين، مشيرًا أن إلى الأخير يستحق التكريم من الدولة وليس الحبس.

وقال "سلطان"، في تغريدة له على موقع "تويتر": "لا أتابع صفحة أو حساب محمد أكسجين، لكن ما قرأته عن نشاطه الصحفي، من وجهة نظر مهنية، مكان هذا الشاب منصة تكريم الموهوبين وليس أقسام الشرطة أو مراكز الحبس".

وألقت قوات الأمن الوطني المصرية، فجر السبت، القبض على المدون الشاب والمصور الصحافي محمد إبراهيم محمد رضوان، الشهير بـ "محمد أكسجين"، مؤسس صفحة تواصل اجتماعي وقناة "يوتيوب" باسم "أكسجين مصر".


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