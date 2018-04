» شاهد.. إشارة «شوكان» علامة دولية لإطلاق سراحه

أطلقت منظمة "مراسلون بلا حدود"، اليوم الثلاثاء، دولية للمطالبة بالإفراج عن المصور الصحفي المصري محمود أبو زيد، والمعروف بلقب "شوكان"، المحكوم عليه بالإعدام.

ودشنت المنظمة هاشتاج #MyPicForShawkan ، عن طريق تقليد الحركة التي قام بها شوكان في قفص المحكمة، والتي بدا منها وكأنه يحمل كاميرا بين يديه، ويقوم بالتصوير بها.

واشترك عددٌ من مشاهير التصوير في العالم في الحملة الداعية لإطلاق سراح شوكان، منهم جان فرانسوا لوروا، مؤسس مهرجان Visa pour l’Image للتصوير الصحفي.

بدوره قال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود": "لأن الوضع عاجل وينطوي على خطورة بالغة، قرَّرنا إطلاق هذه الحملة التضامنية على شبكات التواصل الاجتماعي، وعيًا منا لمدى قوة الحركات الشعبية على شبكة الإنترنت، مُدركين في الوقت ذاته مدى فاعليتها وقدرتها على التعبئة. إذا كنا قادرين على حشد الآلاف من الناس في جميع أنحاء العالم، فإن الحكومة المصرية لن يكون باستطاعتها تجاهل ندائنا هذا".

كانت وكالة France24 قالت إن شوكان يعاني من مرض التهاب الكبد الوبائي، وإن صحته تدهورت خلال السنوات الأربع والنصف الماضية، ونقلت عن عائلته قولها إنه لم يتم إعطاؤه العلاج اللازم، مما أدى دخوله في اكتئاب. وعُرض المصور الصحفي إلى جانب أكثر من 700 شخص آخر في محاكمات جماعية، حيث اتُّهم بارتكاب جرائم كاستخدام الأسلحة، والتجمع غير الشرعي، وعضويته في منظمة الإخوان المسلمين الممنوعة.

Taking a photo isn't a crime - so join @rsf_inter call to release Shawkan - post your photo with #MyPicForShawkan pic.twitter.com/RVhjCPqcNt

#Egypt could pass death sentence on @ShawkanZeid for taking a photo. Join @RSF_inter campaign, post a photo with #MyPicforShawkan pic.twitter.com/HT2A2euf6l

— Hugh Sandeman (@HughSandeman1) 10 أبريل، 2018