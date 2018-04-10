مدير أمن قنا: الحوادث تزيد من عزيمة رجال الشرطة

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مدير امن قنا

استشهاد ضابط شرطة

العزيمة واللاصرار

مواجهة الجريمة

نعى اللواء علاء محمود العياط، مدير أمن محافظة قنا، شهيد الواجب الوطني "النقيب محمد رجب"، الذي استشهد اليوم، الثلاثاء، خلال تأدية واجبه في ضبط الخارجين عن القانون في قرية حمرا دوم التابعة لمركز نجع حمادي.

ونوه مدير الأمن - في بيان له  اليوم، الثلاثاء، باستمرار الحملات الأمنية بمختلف مراكز المحافظة لتصفية البؤر الإجرامية وضبط الهاربين من الأحكام القضائية والخارجين عن القانون، مشيرًا إلى أنه سيتم ضبط كافة الخارجين عن القانون والمتهمين في واقعة استشهاد النقيب وإصابة آخر ومجند في حملة أمنية بالقرية اليوم. 

كما أكد أن تلك الحوادث تزيد من عزيمة رجال الشرطة البواسل في الاستمرار في أداء واجبهم الوطني لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.
كان العياط قد تلقى إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي اللواء أشرف رياض باستشهاد النقيب محمد رجب معاون مباحث قسم شرطة نجع حمادي وإصابة النقيب أدهم يوسف والمجند محمد عصمت في تبادل إطلاق النيران مع عدد من المتهمين بناحية حمرادوم بمركز شرطة نجع حمادي خلال تنفيذ حملة أمنية ، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج.



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