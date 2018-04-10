كأس العالم سيشهد عمليات إرهابية

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محاكمة

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تسبب أحد المتهمين بالانضمام لتنظيم داعش في حالة من الفوضى بقاعة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، أثناء محاكمته اليوم.

وقال المتهم أحمد محمد على، مهندس إلكترونيات بمصر الجديدة، قبل بدء جلسة محاكمته مع متهمين اثنين آخرين، إنه "يبايع داعش وأن الجميع كفار"، مضيفًا أن "بطولة كأس العالم القادمة التي ستنظم في روسيا ستشهد تطورات كبيرة في العمليات الإرهابية".

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين خلال التحقيقات، ارتكاب جرائم تأسيس خلية إرهابية تتبع تنظيم داعش، وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة ومفرقعات لاستخدامها في استهداف المنشآت الحيوية.

كانت الأجهزة الأمنية، نجحت في ضبط المتهمين بعدما كشفت التحريات عن اعتناقهم لفكر تنظيم داعش، وضلوعهم في التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مؤسسات الدولة ورجال الجيش والشرطة.



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