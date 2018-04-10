» رسميًا.. رفع الإيقاف عن «النني» بعد طرده أمام ساوثهامبتون

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الدوري الإنجليزي

المصريون

أرسنال

النني

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قبول الاستئناف الذي قدمه نادي أرسنال، ضد البطاقة الحمراء الذي حصل عليها محمد النني لاعب وسط الجانرز، في مباراة ساوثهامبتون، ضمن الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي «البريميرليج».

وذكر البيان الصادر من الاتحاد الإنجليزى والذى نشره الموقع الرسمى لنادى أرسنال، أن محمد الننى أصبح متاحًا للمشاركة مع الجانرز فى الثلاث مباريات المقبلة، بعد أن قبلت لجنة العقوبات الاستئناف المقدم من النادى بشأن طرده لسلوكه العنيف فى مباراة ساوثهامبتون.

وكان محمد الننى، حصل البطاقة الحمراء خلال مشاركته فى مباراة أرسنال وساوثهامبتون، بملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، والتى انتهت بفوز أرسنال بنتيجة 3-2.


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