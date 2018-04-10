«بكري» ينتقد إسراف المصريين في أكل الفسيخ

المصريون
انتقد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ما اعتبره إسراف المصريين لإي أكل الفسيخ، احتفالًا بعيد الربيع.
وقال "بكري"، في سلسلة من التغريدات له على موقع "تويتر": "أتوقف أمام التصريح الذي أدلى به رئيس شعب المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة والذي قال إن قيمة ما استهلكه المصريون من فسيخ ورنجة، وسردين بلغ في يوم واحد نحو 300 ألف طن بقيمة تبلغ نحو 19 مليار جنيه، هل هذا معقول ، 19 مليار جنيه فسيخ؟".
وأضاف "بكري"، متسائلًا "ماذا لو استمر عيد الربيع أسبوعا، يحدث هذا بالرغم من كافة التحذيرات التي أطلقها الأطباء من مخاطر أكل الفسيخ".
اتوقف امام التصريح الذي ادلي به رئيس شعب المواد الغذائيه بالغرفه التجاريه بالقاهره والذي قال ان قيمة مااستهلكه المصريون من فسيخ ورنجه— مصطفى بكري (@BakryMP) 10 أبريل، 2018
وسردين بلغ في يوم واحد نحو 300 الف طن بقيمة تبلغ نحو 19 مليار جنيه ، هل هذا معقول ، 19 مليار جنيه فسيخ ؟!!!!!!— مصطفى بكري (@BakryMP) 10 أبريل، 2018
فماذا لو استمر عيد الربيع اسبوعا ، يحدث هذا بالرغم من كافة التحذيرات التي اطلقها الاطباء من مخاطر اكل الفسيخ --!!!!!!— مصطفى بكري (@BakryMP) 10 أبريل، 2018
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