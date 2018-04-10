«بكري» ينتقد إسراف المصريين في أكل الفسيخ

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الحياة السياسية

مصطفى بكري
مصطفى بكري

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انتقد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ما اعتبره إسراف المصريين لإي أكل الفسيخ، احتفالًا بعيد الربيع.

وقال "بكري"، في سلسلة من التغريدات له على موقع "تويتر": "أتوقف أمام التصريح الذي أدلى به رئيس شعب المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة والذي قال إن قيمة ما استهلكه المصريون من فسيخ ورنجة، وسردين بلغ في يوم واحد نحو 300 ألف طن بقيمة تبلغ نحو 19 مليار جنيه، هل هذا معقول ، 19 مليار جنيه فسيخ؟".

وأضاف "بكري"، متسائلًا "ماذا لو استمر عيد الربيع أسبوعا، يحدث هذا بالرغم من كافة التحذيرات التي أطلقها الأطباء من مخاطر أكل الفسيخ".


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