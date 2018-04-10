استبعاد «ماي» من زفاف الأمير هاري.. تعرف على السبب

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تيرزا ماي
تيرزا ماي

وكالات

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زفاف

الأمير هارى

كشف مصدر ملكى بريطانى، مفاجأة عن حفل زفاف الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميجان ماركل، المزمع عقده فى الـ19 من شهر مايو المقبل بكنيسة القديس جورج بقلعة "ويندسور"، مشيرًا إلى أنه لن يتم توجيه دعوة إلى عدد من الشخصيات السياسية، من بينها رئيسة الوزراء تيريزا ماى، وزعيم حزب العمال البريطانى جيرمى كوربين.

وقال المصدر ـ بحسب قناة "سكاى نيوز" البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن ضيوف حفل الزفاف سيكونون ممن يتمتعون بعلاقات مباشرة فى الوقت الحالى مع الأمير هارى أو ميجان ماركل أو كليهما، وأوضح المتحدث الرسمى باسم الأمير هارى، أنه "تقرر أن القائمة الرسمية للقادة السياسيين - فى المملكة المتحدة وعلى المستوى الدولى على حد السواء - غير مطلوبة" للحفل الملكى.

وأشارت القناة البريطانية، إلى أنه علاوة على تيريزا ماى وجيرمى كوربين، فإن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والرئيس الأسبق باراك أوباما، لن يكونا ضمن قائمة المدعوين لحضور حفل الزفاف.


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