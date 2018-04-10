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تميم خلال لقائه ترامب: اتفقنا على إنهاء مأساة سوريا فورًا

عرب وعالم

دونالد ترامب والأمير تميم
دونالد ترامب والأمير تميم

الأناضول

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ترامب

تميم

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتفاقه والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إنهاء المأساة في سوريا فورًا، واصفًا رئيس النظام السوري بشار الأسد بأنه "مجرم حرب".

وقال الشيخ تميم، خلال جمع الزعيمين في البيت الأبيض بواشنطن، مساء اليوم الثلاثاء، "نتحدث اليوم ونرى مأساة الشعب السوري، وأنا والرئيس ترامب نتفق أن هذا الأمر يجب أن يقف فورًا".

وأردف: "ولا يمكن أن نسمح لمجرم حرب قتل نصف مليون من أبناء بلده (أن يواصل هجماته) ولا بد من وقف كل ذلك فورًا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض أن ترامب، ألغى جولة إلى أمريكا الجنوبية كان من المقرر أن تقوده، الجمعة والسبت المقبلين، إلى كل من بيرو وكولوبيا، بسبب التطورات في سوريا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز إن "الرئيس(ترامب) سيبقى في الولايات المتحدة للإشراف على الرد الأمريكي على سوريا (بشأن الهجوم الكيميائي على دوما)، ومراقبة التطورات في جميع أنحاء العالم".

وكان ترامب قد أكد أن الهجوم الكيميائي الذي نفذه النظام السوري، السبت الماضي، على مدينة دوما في ريف دمشق "سيقابل بالقوة".

كما شدد، خلال اجتماعه مساء أمس الاثنين، مع القادة العسكريين في البيت الأبيض، أنه "سيتم اتخاذ قرار قوي خلال اليومين المقبلين للرد على الهجوم المذكور"، وفق إعلام أمريكي.

وقتل 78 مدنيًا على الأقل وأصيب مئات، السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي للنظام السوري على دوما، آخر منطقة تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بحسب مصدر طبي.


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