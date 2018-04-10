» فرنسا: الأسد يدوس القوانين الدولية

10 أبريل 2018 - 08:20 م

قال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، اليوم الثلاثاء، إن نظام بشار الأسد مصمم على الفتك بكل من يعارضه، والدوس على جميع القوانين الدولية والإنسانية في سوريا.

وأضاف "فيليب"، في معرض إجابته على أسئلة نواب في جلسة للبرلمان، أن هجوم دوما الكيميائي يعبر عن حقيقة وحشية الأسد، وأن رد بلاده سيعبر عنها، محملًا النظام السوري مسؤولية تبعات الهجوم.

من جهتها، قالت وزيرة الشؤون الأوروبية، ناتالي لوازو، في كلمة لها خلال الجلسة، إن طائرة واحدة لا يمكنها التحليق في الأجواء السورية دون إذن من روسيا.

وحملت الوزيرة النظام السوري وموسكو مسؤولية الهجوم الكيميائي، الذي تسبب بمقتل 78 مدنيًا في دوما، آخر منطقة تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، السبت الماضي.