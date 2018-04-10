» الإعدام لـ11 متهمًا بسبب "غسيل السيارات"

قضت محكمة جنايات القاهرة بإجماع الآراء بالإعدام شنقًا لـ11 متهمًا قتلوا 2 وأصابوا 5 خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب غسيل السيارات بمصر القديمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب، وولاء وجدى طاهر، وأمانة سر محمد عبد العزيز وخالد عبد المنعم.
نسبت النيابة العامة للمتهم مصطفى محمد محمد أحمد، وشهرته مصطفى كراس، 28 سنة، عامل، وشقيقه عمرو محمد محمد أحمد، وشهرته عمرو كراس، 29 سنة، ومحمد فؤاد عبد اللطيف وسيد مصطفى محمد عبد العال، وشهرته سيد حلاوة ومحسن محمود عبد الرحمن إسماعيل وشهرته محسن عبد الرحمن وتامر أحمد خلف وشهرته تامر الشيخ وكريم محمد خلف وشهرته كريم خلف، 26 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، والأباصيرى فرج عزب السيد، 55 سنة، حداد، وطارق الأباصيرى فرج عزب وأحمد الأباصيرى فرج عزب، 22 سنة، جزار وعمرو فرج عزب السيد، 33 سنة، صاحب محل ألبان باستعراض القوة والتلويح بالعنف وقتل المجنى عليهما مسعد خيرى سيد وصالح أحمد صالح حال تصادف وجودهما بمكان الواقعة حيث يعمل الأول ويسكن الثانى والشروع فى قتل أشرف خالد محمد محمد السنوسى وسيد حسن حماد محمد وعصام إبراهيم عطوة أحمد وكرم أحمد خليفة.
كشفت تحريات الرائد شرطة طارق خيرى عطية الوتيدي رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة بحدوث مشاجرة بين المتهمين من الأول إلى السابع ومن الثامن إلى الحادى عشر بسبب حدوث مشادة كلامية بين المتهم الأول والثامن بسبب قيام الأول بغسل سيارات مقابل أجر مادى بمنطقة سكن الثامن مما ترتب تعطيل الحركة المرورية بالشارع فاستعان كل منهما بأقاربه، لتنشب مشاجرة تطورت لاشتباكات بين المتهمين بالأسلحة النارية مما نتج عن تلك المعركة وأثناء فرار الأباصيرى فرج بعد وصول قوات الشرطة التى أحاطت المكان بقوات الأمن لمنع فرار أى منهم ألقى حقيبه بداخلها سلاحيين ناريين أحدهما فرد روسى وذخيرتان والأخر فرد خرطوش.