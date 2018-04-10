حريق هائل في قطار "القاهرة - الإسكندرية" بناحية قليوب

سادت حالة من الفزع بين ركاب قطار القاهرة - اسكندرية عقب اشتعال النيران في آلعربتين الاخيرتين ما ادي الي قفز الركاب من القطار ، امام مزلقان سنديون بقليوب بمحافظة القليوبية .
تلقى اللواء ايهاب خيرت مدير امن القليوبية اخطارا بنشوب حريق فى آخر عربتين بقطار القاهرة الإسكندرية امام مزلقان سنديون بقليوب .
الأمر الذى تسبب فى ارتباك على الطريق الزراعى وتوقف حركة المرور.
وعلى الفوز تم الدفع بقوات الحماية المدنية وعناصر من مركز شرطة قليوب للسيطرة على الموقف وتم فصلها عن القطار بسنديون
ومن جانبها أعلنت هيئة السكك الحديد عن ان الحريق نشب في القطار رقم 31 القاهرة اتجاه إسكندرية.
بحمام العربيه رقم 11 حصل بسبب ماس كهربائي وتم فصل العربيتين الاخيرتين 11 و 12 و استكمال باقي القطار رحلته و جاري تحريك السيارتين الان ولا يوجد مصابين.
من جانبها قالت الدكتورة عزيزة السيد انه تم فصل العربتين المحترقتين عن القطار وجارى اتخاذ اللازم وانتقال قيادات الحى لموقع الحريق.