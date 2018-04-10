» الزمالك يُغرم حازم إمام ومحمد إبراهيم

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قرر أيمن حافظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، توقيع غرامة مالية علي الثنائي محمد إبراهيم وحازم إمام قيمتها 200 ألف جنيه علي كل لاعب، بسبب التحدث بطريقه غير لائقة قبل المران مع المدير الفني إيهاب جلال وكذلك مع مدير الكرة.

ورغم اعتذار اللاعبين عما حدث أمام جميع اللاعبين إلا أنه تم تطبيق اللائحة عليهما وتم تغريمهما 200 ألف جنيه.

وطلب إيهاب جلال المدير الفني للفريق أن يؤدي اللاعبين مرانا فرديا بعيدا عن الفريق وانتهي الأمر.


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