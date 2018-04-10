جامعة المنيا تكرم 150 طفلًا يتيمًا

10 أبريل 2018 - 09:55 م

نظمت كلية الزراعة بجامعة المنيا تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةوذلك في إطار الدور المجتمعي للجامعة، والذي يعد صورة من صور التكافل الاجتماعي، ومحاولة للترفيه عن الأطفال الأيتام وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم.

وأشار الدكتور "عادل عبد الله" وكيل زراعة المنيا بأن هذا اليوم شهد مشاركة أكثر من 150 طفل من الاطفال الايتام، كما تضمن اليوم تنظيم العديد من الفقرات الفنية والترفيهية لهم، بالإضافة إلى عدد من المسابقات والألعاب الرياضية وتقديم الجوائز.