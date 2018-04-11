"هذا ما حدث باجتماع اللجنة العليا لمياه النيل"

11 أبريل 2018 - 12:19 ص

عقب السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل، الذي تم، الثلاثاء، بحضور السفير سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، وممثلى عدد من الجهات المعنية.

وأوضح "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على قناة "الأولى المصرية"، يوم الثلاثاء، أن الهدف من الاجتماع كان لإطلاع رئيس الوزراء على ما تم في الاجتماع التساعي في الخرطوم، وكان لطرح المناقشات التي تمت في الاجتماع وتقييمها مرة أخرى.



وكشف عن إعداد لقاء آخر سيتم خلال الشهر الجاري، لبحث قضية سد النهضة، مشيرا إلى أن هناك اتصالات تتم حاليا مع الأطراف الدولية لتحديد الموعد والمكان المناسب لهذا الاجتماع، موضحا أنه ستتم مناقشة ماذا سيتم مستقبلا في الاجتماع.

