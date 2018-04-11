وصف أسطوري من صفحة "ليفربول" لمحمد صلاح

أحمد عادل شعبان
أشادت صفحة فريق ليفربول الرسمية بالنجم المصري المحترف في صفوف الفريق محمد صلاح وبعد مساهمته في صعود الفريق على حساب غريمه مانشستر سيتي بمجموع المباراتين 5 - 1 .
وقالت صفحة "ليفربول" تعليقا على هدف صلاح أمس : "نتم في حضرة الملك المصري يا سادة #ليفربول :".
ونقلت صفحة "ليفربول" تصريحات لصلاح قال فيها : "أنا ألعب من أجل الفريق وأحاول التسجيل كل مباراة من أجل مساعدة الفريق للفوز بالمباريات. هذا أهم ما في يشغلني".
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