وصف أسطوري من صفحة "ليفربول" لمحمد صلاح

11 أبريل 2018 - 05:34 ص

أشادت صفحة فريق ليفربول الرسمية بالنجم المصري المحترف في صفوف الفريق محمد صلاح وبعد مساهمته في صعود الفريق على حساب غريمه مانشستر سيتي بمجموع المباراتين 5 - 1 .



وقالت صفحة "ليفربول" تعليقا على هدف صلاح أمس : "نتم في حضرة الملك المصري يا سادة #ليفربول :".



ونقلت صفحة "ليفربول" تصريحات لصلاح قال فيها : "أنا ألعب من أجل الفريق وأحاول التسجيل كل مباراة من أجل مساعدة الفريق للفوز بالمباريات. هذا أهم ما في يشغلني".

