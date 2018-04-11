الإبراشي يكشف أغرب ما فعلته شيرين أمام المحكمة أمس

11 أبريل 2018 - 06:58 ص

كشف الإعلامي وائل الإبراشي - مقدم برنامج "العاشرة مساءً " - عما فعلته الفنانة شيرين عبد الوهاب ودفاعها لتبرئة نفسها من التهمة التي تلاحقها بالإساءة للنيل .



وقال "الإبراشي" في برنامجه المذاع على قناة "دريم" إن شيرين استعانت بفيلم يسمى "عفريت عم عبده" للفنان الراحل إسماعيل ياسين ، وعرضت منه لقطة أمام هيئة المحكمة لإنقاذ نفسها حسب تعبيره .



وعرض "الإبراشي" المشهد المقصود الذي دار بين إسماعيل ياسين وأحد أبطال الفيلم ، حيث قال "ياسين" كلمة مشابهة تمامًا لما قالته شيرين.



وأشار الإبراشي إلى أنه كان يتمنى عدم وصول الأمر إلى المحكمة والاكتفاء بالاعتذار الذي قدمته شيرين .



الفيديو:





