الإبراشي يكشف أغرب ما فعلته شيرين أمام المحكمة أمس

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شيرين عبد الوهاب

كشف الإعلامي وائل الإبراشي - مقدم برنامج "العاشرة مساءً " - عما فعلته الفنانة شيرين عبد الوهاب ودفاعها لتبرئة نفسها من التهمة التي تلاحقها بالإساءة للنيل .

وقال "الإبراشي" في برنامجه المذاع على قناة "دريم" إن شيرين استعانت بفيلم يسمى "عفريت عم عبده" للفنان الراحل إسماعيل ياسين ، وعرضت منه لقطة أمام هيئة المحكمة لإنقاذ نفسها حسب تعبيره .

وعرض "الإبراشي" المشهد المقصود الذي دار بين إسماعيل ياسين وأحد أبطال الفيلم ، حيث قال "ياسين" كلمة مشابهة تمامًا لما قالته شيرين.

وأشار الإبراشي إلى أنه كان يتمنى عدم وصول الأمر إلى المحكمة والاكتفاء بالاعتذار الذي قدمته شيرين .

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