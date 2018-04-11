فقية دستورى: 3 قوانين مصرية تقضى على الإرهاب

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قال الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، إن هناك 3 قوانين في مصر وهى قانون الإرهاب، والكيانات الإرهابية، وقانون الطوارئ، كفيلين بالقضاء على الإرهاب وغير الإرهاب أيضًا.

وأضاف "عبد النبي" خلال  لقائه  ببرنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن هناك قانون لإسقاط الجنسية منذ عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، شمل من يلحق بمصر ضررًا من الخارج، مؤكدًا أنه لا حاجة لإصدار قانون جديد بهذا الشأن.


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