نائب الأذان: رجوع مرسي تحوّل إلى حلم

11 أبريل 2018 - 09:52 ص

قال ممدوح إسماعيل النائب البرلماني السابق في مجلس النواب المنحل والمعروف إعلاميًا بـ"نائب الأذان" إن رجوع الرئيس الأسبق محمد مرسي أصبح حلمًا، نعم، حلم، ولابد من مواجهة الواقع.

وأضاف على صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن كثيرين من قادة الإخوان تعدوا هذه النقطة ويبحثون عن حل مرن يحفظ ماء الوجه، لافتًا إلى تعجبه من جماعة مثل الإخوان بحجم قدراتها لا تملك استراتيجية بعيدة، وكل خططها قصيرة تواجه بها حالة كل وقت بوقته.

وتابع قائلاً: إذا ما فشلتْ بحثت عن بديل (الشرعية، ثم تحالف دعم الشرعية ثم المجلس الثورى ثم الجبهة الوطنية ثم الحفاظ على الجماعة والدعاء للأسرى ثم ...ثم ..)، وهكذا حتى يضيع الوقت والعمر وتُنسى الأهداف، ويلهث خلفها كثير من الإسلاميين والمتعاطفين المتعلقين بجلباب الإخوان.

وتساءل إسماعيل: هل ستظلون تلعبون بالمخدرات مثل الانسياق وراء أفلام كرتون أيمن نور حول المشاركة في الانتخابات وبعد انتهائها يخرج بفيلم جديد الإعداد للمشاركة فى انتخابات 2022، وكله كلام ومخدرات تثير الغضب .

كما أشار إلي أن الإخوان رغم قدراتهم العددية لم ولن يقوموا مطلقًا لانعدام قدراتهم فكريا وتكتكيا فى القيام بجديد، حيث ينتظرون سوبر مان يقوم بهذا الدور ثم يقول لهم تفضلوا إلى المطعم السياسى.

وأوضح أن القوى المعارضة الأخرى كلها ضعفت وتفككت بعوامل كثيرة، ومع ضعف حالة المعارضة المصرية واعتمادها على الأحلام وأفلام الكرتون يبقى انتظار سنن التاريخ في حل الأزمة.