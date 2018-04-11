اليوم.. إعادة محاكمة 19 متهمًا في أحداث عنف ملوى

11 أبريل 2018 - 09:57 ص

تستأنف اليوم الأربعاء، المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط إعادة محاكمة 19 متهمًا متورطين فى أحداث عنف بمحافظة المنيا إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وقال مصدر قضائي، إن المحكمة سوف تواصل الاستماع لأقوال بعض الشهود والمرافعة عن بعض المتهمين فى 3 قضايا تتعلق بأعمال عنف وشغب وفعت بمركز ملوى على اثرها تم تخريب واقتحام قسم شرطة ملوى ومجلس المدينة والمحكمة والذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد غيابيًا قبل أن يتم القبض عليهم وتعاد إجراءات محاكمتهم بعدة تهم من بينها التحريض على العنف وتخريب منشآت عامة، والانتماء إلى جماعة الإخوان المحظورة.