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حمل الأخ على النعش منصب ورفعة

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جنازة (أرشيفية)
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عبدالحي العسكري

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أخى الحى وهو محمول على النعش وبكيت. وشكرًا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وضع أخوك على النعش وحمله والناس تشيعه وحمله على الأكتاف فقد يتقلد منصبًا وينال العز والرفعة ويكون له مكانة بين الناس. وبكاؤك عليه يدل على أن شقيقك له سمعة طيبة وعلى حسن حال. وبكاؤك فرج لك وفرحة، ورؤية حمل الجنازة إلى القبور يدل على حق سيصل إليك أو حقوق ستصل لأصحابها، وإن كنت حملت النعش فقد يدل ذلك على سفرك، وكن على حذر لأن حمل النعش لشخص معروف قد يدل على أكل مال حرام وربما كان المال من أخيك. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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