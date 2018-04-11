سيد على يعرض صورة صادمة لمهندس شهير مُشرد

11 أبريل 2018 - 10:02 ص

عرض الإعلامي سيد علي صورة للمهندس المعمارى الشهير محمود الحكيم أحد أهم أساتذة الهندسة المعمارية أثناء وجوده أمام جامعة القاهرة مشردًا بدون مسكن.

وعقب علي خلال برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "توجهنا لمقر سكن المهندس المعماري حسب بياناته في بطاقة الرقم القومى وتبين أن شقيقه سافر إلى فرنسا وتركه بمفرده في الشارع، والمهندس المعماري هو الذي أنشأ متحف النوبة".

وأضاف: "المهندس المعماري ليس له منزل يعيش فيه ويعانى من مرض ألزهايمر، وعثرنا عليه أمام جامعة القاهرة، ونناشد المسئولين بتوفير مسكن له وعلاجه".

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