» اختفاء أشهر فيديو في العالم من اليوتيوب بسبب "قراصنة"

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اختفى أشهر فيديو في العالم لأغنية "Despacito " بسبب قراصنة هاجموا موقع الفيديوهات الشهير.

وأشارت صحيفة "The Independent " البريطانية في تقرير لها عن اختفاء أشهر فيديو في العالم من موقع "يوتيوب"، وفقًا لـ"سبوتنيك".

واستبدل فيديو الأغنية بفيديو يظهر فيه مجهولون، يرتدون الأقنعة ويهددون بالسلاح، بعد هجوم القراصنة على الموقع.

جدير بالذكر أن أغنية "Despacito" حصلت على رقم قياسي من المشاهدات في تاريخ "يوتيوب"، حيث تجاوز عددها 5 مليارات مشاهدة.


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