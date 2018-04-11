وجبة طعام تقتل عاملًا بالمنوفية

11 أبريل 2018 - 10:10 ص

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة، بالتسمم إثر تناوله طعامًا ملوثًا بسم فئران بدائرة قسم منوف بالمنوفية.

وردت معلومات للواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، يفيد باستقبال مستشفى منوف العام "م أ ع" بدون عمل ومقيم دائرة مركز السادات "جثة هامدة" متأثرًا بإصابته بحالة تسمم.

بالانتقال والفحص وسؤال والده قرر بتناول نجله طعام ملوث بأثار سم فئران بطريق الخطأ، وحدثت إصابته التى أودت بحياته، وأضاف بأنه كان يعانى من إعاقة عقلية، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.