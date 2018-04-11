حجازى يدعو المصريين للاصطفاف حول هدف وطنى

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دعا  مصطفى حجازى  المفكر والخبير الاقتصادى المصرى ومستشار رئيس الجمهورية  سابقا،  جمهور المجتمع المصرى إلى  التفكير  مليًا حول مستقبلهم وقضيتهم داخل الوطن، فضلاً عن تأكيده على أن هذه الفترة من الضرورى أن يستيقظ المواطنون  لتحديد أهدافهم خاصة بعد كسرهم لحاجز الخوف من السياسة بعد ثورة 25 يناير و30 يونيو  وتخلصهم من حكم الروؤساء السابقين محمد حسنى مبارك ومحمد مرسى.

وأضاف حجازى خلال مقاله الذى نشر بـ"المصرى اليوم" تحت عنوان "قضية المصريين"  طارحًا عدد من التساؤلات على المجتمع المصرى  حول إحلامهم  التى يرغبون فى تحقيقها وقال: "ما القضية التى يحيا من أجلها المصريون؟ ما القضية التى يَحلُمون فى إطارها.. يغضبون من أجلها.. يتمنون الخير فيها.. يخشون الضيم عليها من قريب أو غريب..؟ ما القضية التى تستنفر إنسانيتهم وأحلامهم ووطنيتهم.. بل ما القضية التى تُرَاود وعيهم وتغلب على وجدانهم..؟ هل هى العيش وكفى..؟! أم هل هى الحياة بكرامة..؟! هل هى أمل الترقى وتحققه اقتفاء السعادة وإدراكها ؟!".

ومضى حجازى مرددا :"زوال الإرهاب بكل أوجهه ضرورة وحقيقة  ولكن ليس كافياً لكى نلملم أشلاء مجتمع يعيش فى أزمان مختلفة وإن جمعته أرض واحدة اصطفاف الحناجر أو الأبدان لن يغنى عن تلاحم عقول قادرة على أن تعيد يقين ملكية مصر لكل من ارتضاها وطنا".


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