  • الأربعاء 11 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر12:35 م
بحث متقدم
محمد صلاح

بالفيديو.. مجزرة في مدرجات العائلات بعد هدف "صلاح"

جمال سلطان

سلطان يكشف سر الزيارة المفاجئة لـ"بن زايد"؟

ارشيف

بالأسماء.. مذبحة كروية بالزمالك

ارشفية

اليوم.. عودة الرحلات الروسية لـ"مصر"

حادث قطار القليوبية

اشتعال النيران في قطار بالأقصر

أشرف عبد الغفار

قيادي إخواني : توهمنا أننا شعب الله المختار

محمد صلاح

أغلفة الصحف البريطانية ترقص بهدف "صلاح"

تحطم مروحية عسكرية سورية ومصرع كافة أفراد طاقمها

مصرع 200 شخص في تحطم طائرة عسكرية بالجزائر

كوبر

أزمة بين "كوبر" و"كاف".. تعرف على السبب

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

مفاجأة.. الحكومة الجديدة قد ترأسها سيدة

مفاجأة.. ليفربول يتجاهل "صلاح"

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

«صلاح» يضع شرطين للموافقة على انتقاله للريال

#

"صلاح" وصيفًا لـ ميسي كأفضل جناح في العالم

#

مفاجأة عن تصريحات«صلاح» حول«السيسي»

#

«صلاح» يلمح لرحيله عن ليفربول

تجاهل نادي ليفربول اللاعب محمد صلاح في وضع اسمه ضمن قائمة أفضل لاعب في لقاء أمس أمام مانشستر سيتي على الرغم من إحرازه هدف التقدم لليفربول في شباك مانشستر سيتي ومساهمته بشكل كبير في تأهل الريدز لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأجرى الحساب الرسمي لليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" استفتاء عن أفضل لاعب في اللقاء واكتفت بوضع قائمة مكونة من 4 لاعبين وهم لوفرين وفيرمينيو وألكسندر أرنولد وتشامبرلين، بينما غاب محمد صلاح عن الاستفتاء.

وسجل صلاح هدف التعادل للريدز في الدقيقة 56 من عمر اللقاء، ليصبح أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يساهم مع فريقه في 50 هدفا في مختلف المسابقات، حيث أحرز 39 هدفا، وتمكن من صناعة 13 آخرين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بشار الأسد .. درس تاريخي للطاغية والطغيان

جمال سلطان

ثلاثية (الخلافة، الجماعة ،الحزب) عند الإسلاميين

محمود سلطان

بشار.. في القمة العربية !!

فراج إسماعيل

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم

بلاد تحكمها الأساطير

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور..مدير مدرسة يلقي الطلاب من الدور لثاني
» سيدة أمام المحكمة: "حماتي أصابتني بالجنون"
» طعن أمين مخازن قصر ثقافة أسيوط بسكين في مكتبه
» تفاصيل صادمة لاعتداء عائلة برلماني علي كهربائي
» حبس طبيبة غينية 5 سنوات خدعت النساء بالحمل
» اختفاء أشهر فيديو في العالم من اليوتيوب بسبب "قراصنة"
» تعرف على قائمة الزمالك لمواجهة "زعيم التغيير"
» علاقة جنسية لـ"ترامب" وراء اقتحام مكتب محاميه الشخصي
» تفاصيل مروعة عن اغتصاب طفل مصري على يد 6 باكستانيين
» إصابة 7 أشخاص فى تصادم سيارتين بالفيوم الصحراوى
» كسرالبصل أمام الأبواب لطرد رياح الخماسين بالقصير

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)