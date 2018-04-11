"جلال" يفتح النار على مرتضى منصور

11 أبريل 2018 - 10:55 ص

فتح إيهاب جلال، المدير الفني لنادي الزمالك، النار ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خلال الجلسة التي جمعته مع إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة، والمشرف العام على فريق الكرة، وأيمن حافظ، مدير الكرة.

وعبر «جلال» عن غضبه الشديد من تصريحات رئيس النادي ضده قائلاً: «اللى بيعمله غلط، الانتقاد لا بد أن يكون في الغرف المغلقة، وليس أمام وسائل الإعلام"، وفقا لما نشر بـ "الوطن".

وتابع:"قبل المجىء إلى القلعة البيضاء تلقيت تحذيرات من عدم التعامل مع رئيس الزمالك، ولكنى لم أقف عندها، وأكدت أنها تجربة جديدة لن أتردد في خوضها».