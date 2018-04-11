برلمانية تكشف سبب انتشار سرقة البالوعات فى دائرتها

11 أبريل 2018 - 11:02 ص

كشفت النائبة ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب عن شبرا الخيمة، عن سبب انتشار سرقة بالوعات الصرف الصحي في دائرتها قائلة: "مدمني المخدرات يسرقون البالوعات في شبرا الخيمة من أجل شراء المخدرات".

وأضافت الشيخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة "، المذاع عبر فضائية "دريم"، مساء أمس الثلاثاء، إنها تقدمت ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب بشأن الطفل الذي سقط في "بالوعة" صرف صحي في دائرتها، موضحة أن الطفل الذي توفى من أسرة فقيرة.

وتابعت: "الكل مسئول عن موت الطفل من أول رئيس الجمهورية حتى أصغر عامل في الحي".