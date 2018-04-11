حمزة: عادل صبرى يستحق جائزة التفوق الصحفى

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تويتر

الصحافة

ممدوح حمزة

مصر العربية

عادل صبري

تضامن المهندس ممدوح حمزة، الناشط السياسي، مع الكاتب الصحفى عادل صبرى ورئيس تحرير موقع مصر العربية الإخبارى والذى تم حبسه خلال اليومين السابقين بتهم نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة مؤكدًا أنه  يستحق جائزة التفوق  والتميز الصحفى.

وقال حمزة خلال تغريدته على موقع التدوينات المصغرة تويتر: "لو كانت هناك جائزه للتفوق والالتزام والأخلاق للصحفيين ربما كان الفائز الاستاذ عادل صبري الوفدي رئيس تحرير موقع مصر العربية الآن هو في الحبس".

وعلق عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى على المنشور فقال أبو  المجد:  "للأسف أى صحفى مهنى  مصيره السجن".

وأضاف: "المعتقل والسجون أماكن طبيعية مثل منازلنا".

وتابع مصطفى سيد: "نخشى أن يسيطر علينا  الخوف دائمًا من التعبير عن الرأى".


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