تعيين ربيع دردير وكيلاً لكلية الحقوق وتجديد الثقة لزنقور وكيلاً للآداب

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رئيس جامعة أسيوط
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شئون التعليم والطلاب

رئيس جامعة أسيوط

كلية الحقوق والآداب

أصدر الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، عدة قرارات تضمنت تعينات جديدة بكلية الحقوق والآداب والتى شملت تعين الدكتور ربيع دردير محمد الأستاذ بقسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق  بالعمل وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب وذلك حتى بلوغه السن القانونية للمعاش.

كما شملت القرارات تجديد قيام الأستاذ الدكتور سيف النصر صالح زنقوز الأستاذ المساعد بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بالوادى الجديد بعمل وكيلاً الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، كما تم التجديد للدكتور عمرو سعيد فهيم محمود الأستاذ بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات للقيام بعمل رئيس مجلس القسم.

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