«الشاطر» يكشف حقيقة أزمة رقم "10" بالزمالك

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ايهاب جلال

وضح إسلام الشاطر، نجم الأهلي السابق، حقيقة الأزمة بين المدير الفني لفريق الزمالك إيهاب جلال وأحمد مدبولى، قائلا: "من الصعب صدور مثل هذه التصريحات من مدير فنى محترم مثل جلال، وأنا أعرفه على المستوى الشخصى ولا أتوقع ذلك منه".

وأضاف الشاطر خلال برنامجه إكسترا تايم المذاع على قناة إكسترا نيوز: "مدبولى حاصل على ليسانس حقوق وليس جاهلاً ليكون هذا رده على مدرب الزمالك".

وتداول مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعى، بأن جلال هاجم مدبولى عندما طلب منه أن يلعب فى مركز عشرة تحت رأس الحربة، ليرد عليه اللاعب "هنلعب ناقصين واحد".

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