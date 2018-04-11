  • الأربعاء 11 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر04:23 م
بحث متقدم
بشار الأسد

«الأسد» يخلي مطاراته العسكرية ويفر هاربًا

صورة الخبر

بعد هزيمته.. «جوارديولا» يشتكي محمد صلاح

حادث تحطم الطائرة الجزائرية

مصرع 257 في أسوأ حادث طيران في تاريخ الجزائر

عبدالله السعيد

أول تعليق من "السعيد" من فنلندا عن أزمته مع الأهلي

ساويرس

ساويرس: "أوبا إحنا كده دخلنا فى الجد"

ارشيف

أبو تريكة وصلاح يوجهان رسالة للشعب الجزائرى

ترمب

ترمب يبدأ الحرب بهذه التغريدة

ارشفية

وزير إسرائيلي: "حان وقت اغتيال بشار الأسد"

بشار الأسد يختفي من دمشق

اختفاء بشار الأسد من العاصمة دمشق

محمد صلاح

بالفيديو.. مجزرة في مدرجات العائلات بعد هدف "صلاح"

أبو تريكة وصلاح يوجهان رسالة للشعب الجزائرى

الحياة السياسية

ارشيف
"ابو تريكة"و"صلاح"

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

رسالة صادمة من أحمد موسى لـ"أبو تريكة"

#

"نصر" لـ"أبو تريكة": "لف وارجع تاني"

#

محامي أبو تريكة يكشف حقيقة عودته لمصر

#

ننشر الرسالة الأولى لـ"أبو الفتوح" من محبسه

الجزائر

ضحايا

الطائرة العسكرية

محمد صلاح

محمد ابو تريكة

قدم الكابتن محمد أبو تريكة، نجم منتخب مصر والنادى الأهلى الأسبق، تعازيه إلى الشعب الجزائرى فى ضحايا الطائرة العسكرية  التى سقطت اليوم  بالقرب من مطار  بوفاريك  الجزائرى والتى أسفرت عن مقتل  257 شخصًا  كانوا مستقلين الطائرة.

وقال أبو تريكة الضحايا خلال تغرديته على موقع التدوينات المصغرة  تويتر: "تعازينا الخالصة لأسر ضحايا الطائرة العسكرية التي سقطت صباح اليوم في الجزائر وأيضًا للشعب الجزائري الشقيق وحفظ الله الجميع من كل سوء".

وشهد المنشور عدد من تعليقات رواد موقع التواصل الاجتماعى، فقال  عشرى ناصر: "جزاك الله خير يا أبو تريكة".

وفى السياق نفسه قدم لاعب منتخب مصر، وليفربول الإنجليزى محمد صلاح، التعازى والتضامن لأهالى الجزائر وذلك خلال كتابته  تعليق على منشور  أبو تريكة وقال: "كل التعازى لأسر الشهداء والشعب الجزائرى الشقيق".

وتابع إبرهيم البرادعى قائلاً: "التعازى للشعب الجزائرى الشقيق".

 وقالت هناء سمير:"البقاء لله  والدوام له ربنا يصبرهم".

وتابع أحمد إبراهيم قائلا: "رحم الله  أهلنا  فى الجزائر  اللهم اغفر وارحم".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندما يبحث الطاغية بشار عن جحر يحميه هو وأسرته

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

بشار.. في القمة العربية !!

فراج إسماعيل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. هاني شاكر يفتح مقهى باسم أشهر أغانيه
» يتيمة في براثن الإعلانات..هل من منقذ؟!
» جونسون: روسيا تتخذ الشعب السوري رهينة لبشار
» حقيقة المقطع المحذوف من أغنية "الدنيا ربيع "
» بالفيديو.. اللحظات الأولي لسقوط الطائرة العسكرية
» 5 طرق سحرية للتخلص من رائحة العرق الكريهة
» اختفاء بشار الأسد من العاصمة دمشق
» بالصور..مدير مدرسة يلقي الطلاب من الدور لثاني
» سيدة أمام المحكمة: "حماتي أصابتني بالجنون"
» طعن أمين مخازن قصر ثقافة أسيوط بسكين في مكتبه
» تفاصيل صادمة لاعتداء عائلة برلماني علي كهربائي

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • مغرب

    06:26 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)