أبو تريكة وصلاح يوجهان رسالة للشعب الجزائرى

11 أبريل 2018 - 02:15 م

قدم الكابتن محمد أبو تريكة، نجم منتخب مصر والنادى الأهلى الأسبق، تعازيه إلى الشعب الجزائرى فى ضحايا الطائرة العسكرية التى سقطت اليوم بالقرب من مطار بوفاريك الجزائرى والتى أسفرت عن مقتل 257 شخصًا كانوا مستقلين الطائرة.

وقال أبو تريكة الضحايا خلال تغرديته على موقع التدوينات المصغرة تويتر: "تعازينا الخالصة لأسر ضحايا الطائرة العسكرية التي سقطت صباح اليوم في الجزائر وأيضًا للشعب الجزائري الشقيق وحفظ الله الجميع من كل سوء".

وشهد المنشور عدد من تعليقات رواد موقع التواصل الاجتماعى، فقال عشرى ناصر: "جزاك الله خير يا أبو تريكة".

وفى السياق نفسه قدم لاعب منتخب مصر، وليفربول الإنجليزى محمد صلاح، التعازى والتضامن لأهالى الجزائر وذلك خلال كتابته تعليق على منشور أبو تريكة وقال: "كل التعازى لأسر الشهداء والشعب الجزائرى الشقيق".

وتابع إبرهيم البرادعى قائلاً: "التعازى للشعب الجزائرى الشقيق".

وقالت هناء سمير:"البقاء لله والدوام له ربنا يصبرهم".

وتابع أحمد إبراهيم قائلا: "رحم الله أهلنا فى الجزائر اللهم اغفر وارحم".